AK Parti'li Yılmaz, tramvay kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, tramvay kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yılmaz, iki tramvayın çarpışması sonucu yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavi gören yaralılara çiçek veren Yılmaz'a AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile partililer eşlik etti.

Kazada yaralanlardan 5'inin tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, dün Piazza durağı yakınlarında çarpışmış, kazada 26 kişi yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.