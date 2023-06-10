Samsun'da tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tramvay yolu üzerinde yer alan durak yakınında bulunan yaya geçidinden motosikletle geçmeye çalışan H.A'ya tramvay çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücü yaralandı.



H.A, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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