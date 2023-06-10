Bafra'da satranç turnuvası düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.



Bafra Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu koordinasyonunda satranç il ve ilçe temsilciliği desteğiyle yapılan turnuva, Ali Kale Turistlik Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.



Beş kategoride düzenlenen müsabakalara 525 kişi katıldı.



Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yarın sona erecek turnuvanın bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Geçen yıl 400 civarında katılım vardı. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük satranç turnuvası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yurt dışından Azerbaycan'dan da katılım oldu." dedi.



Yarışmacılar arasında milli sporcular da bulunduğunu dile getiren Kılıç, "Bafra'nın güzelliklerini, sosyal ve kültürel yönlerini göstereceğiz. Sporculardan bu satranç turnuvasının uluslararası olması yönünde talep geliyor. İnşallah önümüzdeki sene bunu değerlendirmeye alacağız." diye konuştu.







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