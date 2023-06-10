Samsun’da seyir halindeyken alev alan talaş yüklü tır kullanılamaz hale geldi

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’un Kavak ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.



Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde talaş yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.