Samsun'daki tramvay kazasında yaralananlardan 3'ünün tedavisi sürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 3'ünün hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Tramvay kazası nedeniyle hastanelere kaldırılan 26 kişiden, aralarında vatmanın da bulunduğu 23'ü, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3 yaralının tedavileriyse sürüyor.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, 9 Haziran'da Piazza durağı yakınlarında çarpışmış, kazada biri vatman 26 kişi yaralanmıştı.

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