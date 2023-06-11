Çarşamba'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı nedeniyle mevlit okutuldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'ndeki zaferi nedeniyle mevlit okutuldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde yüzde 52,16 oy alırken, Çarşamba ilçesinde de vatandaşlar Cumhurbaşkanına yüzde 73,13’lük oy oranıyla destek verdi.

Canlı Mahallesi Merkez Camisi'nde okutulan mevlide İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik ve mahalle sakinleri katıldı.



Mahalle sakinlerinden Ahmet Gündüz, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce mahalleden arkadaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda mevlit okutma kararı aldık. Bugün de Cumhurbaşkanımız için mevlid-i şerifimizi okuttuk. Biz Cumhurbaşkanımızın her zaman destekçisiyiz, kendisi bir dünya lideri ve ülkemizi en iyi şekilde yönetiyor. Allah ondan razı olsun." dedi.





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