Bafra'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Fatih Mahallesi Şehit Muhammed Öner Sokak'ta Ömer Yıldırım'a ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında bahçede bulunan palmiye ağaçlarıyla çatının bir bölümü zarar gördü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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