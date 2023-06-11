Havza'da iki mahallede afat kurbanı kesildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesine bağlı Demiryurt ve Kamlık mahallelerinde afetlerden korunmak amacıyla "afat kurbanı" kesildi.
Programlara, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Ilıca Tarım ve Kredi Kooperatifi Başkanı Seydahmet Ünal, iş insanı İbrahim Yüksel ile vatandaşlar katıldı.
Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanlardan yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.
Belediye Başkanı Özdemir, kesilen kurbanların kabul olmasını dileyerek, "Bölgemizde her yıl yaklaşık 35 mahallemizde afat kurbanı kesilmekte. Rabbimden afatsız, kazasız ve belasız, bol bereketli bir harman diliyorum." dedi.