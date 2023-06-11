Samsun'da araca silahla ateş açılması sonucu bir kişi ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tüfekle ateş edilen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

İddiaya göre, Fehmi T. (16) ve Kuzey Ada S. (16), aralarında husumet bulunan Süleyman T'yi (26) Cedit Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi üzerindeki muhtarlık önüne kadar takip etti. Burada Fehmi T, montunda gizlediği pompalı tüfekle Süleyman T'nin kullandığı 52 ACH 936 plakalı araca ateş etti.

Başına isabet eden saçmayla yaralanan Süleyman T. sağlık ekiplerince önce özel bir hastaneye, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Süleyman T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, araçta bulunun O.K. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Muhtarlığa ait güvenlik kameralarını inceleyen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok suç kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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