Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde, Samsun yönüne giden Z.K. idaresindeki 35 AND 413 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Z.K. ile yanında bulunan E.C.Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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