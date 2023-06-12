Yakakent'te çocuklar için doğada etkinlik düzenlendi

SAMSUN (AA) - Yakakent İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce çocuklar için "Çevreme Duyarlıyım" sloganıyla etkinlik düzenlendi.



Çamgölü mesire alanındaki etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Fatih Çakır, "Doğa bize Rabbimizden bir emanet olarak verildi ve her ihtiyacımızı doğadan karşılıyoruz onun için çevremizde bulunan her varlığa karşı sorumlu davranmalıyız." dedi.



Yakakent Orman İşletme Şefliği görevlisi Fatih Dağ da, "Ormanın korunması gerekiyor ancak bilinçsiz davranışların sonucu olarak dünyada ağaç sayısının azaldığını çevrenin zarar gördüğünü görüyoruz. Bunun için daha dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Programda Merkez Kur'an Kursu öğreticisi Hülya Tekin Çakır ise çocuklara masallar anlattı.



Etkinlikte çocuklar oyunlar oynayarak piknik yaptı.







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