Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, hacca gidenleri yolcu etti

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, hac vazifesini yerine getirmek üzere Çarşamba Havalimanı'ndan yola çıkan hacı adaylarını uğurladı.

Akgül, hacı adaylarını Çarşamba Havalimanı'nda yalnız bırakmadı.



Kurban Bayramı'nın yaklaştığına işaret eden Akgül, "Artık hac sezonu. Kafileler de kutsal topraklara gidiyorlar. Yüce Rabbimizin emri ve daveti üzerine sizler bu güzel kutsal yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu çıktığınız yolda Kabe’ye ulaşınca bizleri unutmayın. Ülkemizi unutmayın. Milletimize ve bizlere dua edin. Müminin silahı duadır. Sizlerin duanıza her zaman ihtiyacımız var. Sadece bizler için değil ülkemiz için, memleketimiz için, bayrağımız için, dinimiz için, diyanetimiz için, bu ezan ve salaların daima okunması için dua ediniz." dedi.

Salıpazarı'ndan 36 hacı adayı dualarla kutsal topraklara gitti.

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