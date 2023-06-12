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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda nişanlı çift yakalandı

AA

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda nişanlı çift yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda nişanlı çift gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez Mahallesi'ndeki ikametlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri ve uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.G. ve G.O'nun ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 2,55 gram sentetik uyuşturucu, 0,85 gram kokain, 2 mililitre likit eroin, 3 uyuşturucu hap, 72 kapsül sentetik ecza, 34 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Nişanlı oldukları belirlenen şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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