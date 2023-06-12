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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'daki Türkiye-Galler milli maçına doğru

AA

Samsun'daki Türkiye-Galler milli maçına doğru

SAMSUN (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Galler ile yapacağı müsabakayla ilgili hazırlıklar tamamlandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, tedbir ve hazırlıkların görüşüldüğü İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Dağlı, Türkiye-Galler maçını önemsediklerini ifade ederek, "27 yıllık aranın ardından A Milli Takımı'mızı yeniden Samsun'da ağırlayacak olmanın heyecanını şehir olarak hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Maçın şehir ekonomisine katkısının yanı sıra ilin uluslararası tanıtımına büyük bir katkı sağlayacağını dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"İnşallah hemşehrilerimizin de güzel misafirperverliğiyle, Samsun keyifli bir futbol günü yaşayacak. 33 bin 319 kişilik stadyumun tamamının dolu olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 2 bin Galler taraftarı bekliyoruz. Hem Passolig, hem de PDF bilet uygulaması kullandırılacak. Maçın huzur ve güven içinde tamamlanabilmesi için ilgili tüm kurumlarımız tedbirlerini alarak hazırlıklarını yaptı. Bu kapsamda, 550'si özel güvenlik, bini de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam bin 550 güvenlik personeli görevlendirildi. İki adet ambulans ve personeli ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tribün bölgesinde istenilecek sayıda sağlık personeli stadyumda hazır bulunacak. Müsabaka öncesi ve sonrasında yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla otobüs ve tramvay ulaşım hizmetlerinde sefer saatleri yeniden gözden geçirilip, ek sefer planlanacak. Müsabaka günü Atakum Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Yeşilyurt AVM ve Çobanlı İskelesi bölgeleri Galler taraftarı için toplanma alanı olarak belirlendi. Galler taraftarlarının müsabaka günü stadyuma intikallerini sağlamak amacıyla Yeşilyurt AVM ve Çobanlı İskelesi'nde yeterli sayıda toplu taşıma aracı bulundurulacak."

Dağlı, Yeşilyurt AVM yanında bulunan otoparkın Galler taraftarları için planlanacak otobüslere tahsis edileceğini belirterek, "Alternatif güzergah olarak belirlenen yol ile stadyuma kuzey kısımdan girişte kullanılan yolun bakım ve onarımları yapılacak. Stadyuma TÜYAP kısmından yaya olarak giriş yapılan yolun ve otopark alanlarına giriş-çıkışları düzenlenecek. Müsabaka günü, ihtiyaç görülmesi halinde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde görevlendirilmek üzere yeteri kadar jandarma personeli stadyuma en yakın yerleşkede hazır kuvvet olarak görevlendirilecek." diye konuştu.

Samsun'un geçen yıl başarılı bir şekilde Teknofest Karadeniz'e ev sahipliği yaptığını anımsatan Vali Dağlı, "Geçen yıl burada 900 bin misafirimizi ağırladık. Bu 33 binin üzerindeki misafirimizi de çok güzel şekilde Samsun olarak ağırlayacağımıza eminiz. Trafik ve güvenlik tedbirlerinin üzerinde özellikle duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü İbrahim Güven, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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