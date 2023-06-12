Terme'de Türkiye Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesince çevre duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturulması amacıyla Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde sıfır atık konusunda toplum bilinci oluşturmak için Belediyenin Atık Getirme Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrenciler tarafından tasarlanan materyaller sergilendi, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı geri dönüşüm sergisi ve minik öğrenciler tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan defile sunuldu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Farkındalık oluşturmak için etkinliğin önemine dikkati çeken Kılıç, "Çevrenin önemine ilişkin çok güzel mesajlar verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu ülkeyi büyüklerimizden miras aldık. Çocuklarımıza, geleceğe onlara miras bırakacağız. Dolayısıyla çevremizi, denizlerimizi, bölgelerimizi temiz tutmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde sıfır atık projesinin dünyaya örnek olduğunun altını çizen Kılıç, "Bu noktada özellikle Terme merkezde artık ikili dönüşüme geçtik. Sıfır atıkla ilgili bilinçler oluşturuyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz okullarla işbirliği yapıyor. Özellikle parklarımızın, bahçelerimizin ve denizlerimizin temiz tutulması ile ilgili okullardan başlayarak çok güzel bilinç oluşturmak üzere böyle güzel çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Berra Öztürk, “Burayı gezdim ve gördüm çok beğendim. Sıfır atıkla dünyamızın daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız ve İlçe Jandarma Komutanı Eren Dede tarafından verildi.













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