Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ali Fuat Başgil Mahallesi 7. Sokak'ta, Yunus Ç. idaresindeki 55 NT 232 plakalı hafif ticari araç, geriye manevra yaptığı sırada, Yaşar Ö'ye çarptı.

Yaralanan Yaşar Ö, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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