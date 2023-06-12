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SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Yarışmaya ilçedeki altı ortaokul katıldı. Öğrencilere 6, 7 ve 8. sınıf konularından, genel kültür ve spor alanında 20 soru soruldu. Yarışma sonunda Gökçeli Ortaokulu birinci, Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, Yavaşbey Ortaokulu ise üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, yarışmanın düzenlenmesinde görev alan öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür ederek, "Ortaokul öğrencileri arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, öğrencilere yarışma kültürünü kazandırmak, öğrencilerin birlikte hareket etme, zamanı verimli kullanma ve karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı olmak amacıyla böyle bir bilgi yarışması düzenledik."dedi.

Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından birer adet bisiklet hediye edildi.

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