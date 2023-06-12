Bafra Belediyesi satranç turnuvası sona erdi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "Bafra Belediyesi 3. Geleneksel Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bafra Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Ali Kale Turistik Sosyal Tesislerinde 3 gün süren "Bafra Belediyesi 3. Geleneksel Satranç Turnuvası" sona erdiği belirtildi.

Turnuvaya 525 kişinin katıldığı 5 kategoride dereceye giren sporculara ise protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede başta sosyal, kültürel ve sportif alanlar olmak üzere her alanda proje ürettiklerini belirtti.

Kılıç, sporcuların 3 gün süren turnuvada güzel başarılara imza attığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.