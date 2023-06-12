Havza'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Metin Akpay idaresindeki 38 AIK 966 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti.

Savrulan araç, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunanlardan Mehmet Arda Akpay (12), Alper Akpay (23), Beril Sarı (23) ile Pelin Beritan Ata (24) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği tarafından araçtan yola sızan akaryakıtın temizlenmesi için çalışma yapıldı.

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