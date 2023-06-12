Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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SMASUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilal K'nın (55) kullandığı 34 NA 923 plakalı otomobil, Alan mevkiinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İrfan Ş. (62) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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