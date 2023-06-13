GÜNCELLEME 3 - Samsun'da şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu

SAMSUN (AA) - Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Şiddetli yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu Otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı.

Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde Ordu istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı, bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi.

Yağış nedeniyle oluşan taşkın nedeniyle Gülsan Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yerini su bastı, sokaklar suyla doldu. Bazı vatandaşlar, su ile dolu sokakta bot kullandı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel suyunu iş yerlerinden tahliye etmeye çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait iş makineleri ve personel ise tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye ediyor.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 133. Sokak'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Duvarın altında kalan park halindeki 3 araçta büyük hasar meydana geldi.

Bölgedeki apartmanların zemin katlarında ve yollarda su baskınları yaşandı.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinden gelen 19 ihbara ekiplerin ivedilikle yönlendirildiği belirtilerek, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile ilgili kamu kurumlarının sahada tüm imkanlarıyla çalışmalarına devam ettiğini aktarıldı.

- Metrekareye 53 kilogram yağış düştü

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, su baskınları yaşanan Gülsan Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunarak, iş yerlerini su basan esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dağlı, gazetecilere, kentte yağışların geceden beri devam ettiğini, metrekareye 53 kilogram yağış düştüğünü belirterek, yağışlardan merkez ilçeler Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'ün etkilendiğini söyledi.

Sabah saatlerinde bu ilçelerdeki okulları tatil ettiklerini hatırlatan Dağlı, şöyle konuştu:



"Yer yer su baskınları meydana geldi. Bununla ilgili Büyükşehir, ilçe belediyelerimizin ekipleri, AFAD'ımızın ekipleri mücadelelerine, çalışmalarına devam ediyor. AFAD olarak 21 ihbar aldık, bunlara müdahale ediliyor. Bu manada can kaybımızın olmaması bizim için çok büyük şans. Tekrar Samsun'umuza geçmiş olsun diyorum ancak kamuoyundan özellikle şuna dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Yer yer yağışlar devam ediyor ve bu yağışlar şu an itibarıyla Bafra, Yakakent, Vezirköprü ve Alaçam ilçelerimizde de devam etmek. Buralara da dikkat etmemiz gerekiyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Ekiplerimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor. Halkımıza, esnafımıza, buradaki hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz."

- "Haziran ayının toplam yağışı 42 kilogramdı"

Demir ise geceden sabah erken saatlerine kadar yoğun yağış gerçekleştiğini anlattı.

Metrekareye 53 kilogram yağış düştüğüne işaret eden Demir, "Haziran ayının toplam yağışı 42 kilogramdı. Bunun tamamından fazla yağmur yağdı. Ayın 5'inde de ciddi yağış almıştık. Ondan daha fazla yağmur yağdı." dedi.

Belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Demir, şunları söyledi:

" Büyükşehir, ilçe belediyesi, AFAD ve ilgili tüm taraflar sahada, su baskınlarına karşı elimizden geleni yapıyoruz. Sanayinin dışında her yerde hayat normale döndü. Belli noktalarda bodrum katlarda su var. Ekipler onları da tahliye etmek için çalışıyor. Sanayide de ana arterlerde suyun gitmesi için ekipler kanalları açıyor. Dükkanlara dolan suyu boşaltacağız. Akşam saatlerine kadar her şeyin normale dönmesini sağlayacağız."

Demir, daha önce çalışma yapılmaması halinde bölgede 30 santimetre değil, 1 metreye kadar su baskını olabileceğini anlatarak, "Onun çok faydasını gördük. Haziran ayının tamamında yağan yağmurun 1,5-2 saatte yağdığını düşünün. Önümüzdeki dönemde burası Toybelen'e taşınacak. Burada yeni projeyi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.