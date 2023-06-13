Samsun'da istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 5 araç ve tekne zarar gördü

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SAMSUN (AA) - Samsun'da iki apartman arasındaki istinat duvarının aşırı yağış nedeniyle yıkılması sonucu oluşan boşluğa düşen 5 araç ile teknede hasar meydana geldi.

Kent merkezinde gece gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sel ve taşkınlar oluştu.

Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi 650. Sokak'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı da aşırı yağış nedeniyle yıkıldı.

Duvarın üst bölümünde park halinde bulunan 5 araç ile bir tekne, duvarın yıkılmasıyla oluşan boşluğa düştü. Zarar gören araçlar ve tekne, vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.



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