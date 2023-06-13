Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

SAMSUN(AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu öğrencileri, mezuniyet heyecanı yaşadı.



Alaçam Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan okul müdürü Taylan Mete, öğrenciler için bir dönemin sonu, yeni bir yolculuğun da başlangıcı olduğunu söyledi.



Eğitim öğretim yılını tamamladıklarını belirten Mete, "Velilerle 8. sınıf öğrencilerimizin mezuniyet gururunu hep birlikte paylaşıyoruz. Sizler çocuklarımızın hayattaki önemli adımlardan birine şahitlik ediyorsunuz. Bizler Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu ailesi olarak bize emanetiniz olan çocuklarımıza gözümüz gibi baktık. Okulu gelecekteki hayatlarının bir hazırlığı olarak gördük. Öğrencilerimizle, sizlerle bizler okul çatısı altında bir aile olduğumuza inanarak bağ kurmaya çalıştık. Öğrencilerimizin yüzündeki gülümsemeyi önemsedik, çünkü mutluluğun öğrenme için bir gereklilik olduğuna inandık. Öğretmenlerinizle geleceğe güvenle bakan yarınlarınız için canla başla çalıştık. Bundan sonraki eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Emek veren tüm öğretmenlerinize de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra mezun olan öğrenciler, kepleri havaya atarak sevinç yaşadı.





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