Samsun'da 4'üncü sınıf öğrencileri "Kanatlı Kelimeler" isimli şiir kitabı çıkardı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos İlkokulu 4-E sınıfı öğrencilerinin yazdıkları şiirler, "Kanatlı Kelimeler" ismi ile kitapta bir araya getirildi.

Öğrencilerin sınıf öğretmenleri Betül Bereket öncülüğünde üçüncü sınıftan itibaren yazdıkları şiirlerden oluşan kitap hazırlandı.



Öğrencileri, okul müdürü Süleyman Kaplan ve öğretmenleri Bereket öncülüğünde Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ı ziyaret ederek şiir kitabını hediye etti.

Ziyarette kendi şiirlerini okuyan öğrencilerin heyecan ve sevinçlerine eşlik eden Kılıç, "Kendisi küçük, yüreği büyük evlatlarımızdan eserlerini dinlemek bizleri gerçekten çok mutlu etti, gururlandırdı. Bu kitabın çıkmasında emeği geçen okul müdürümüze ve sınıf öğretmenimize teşekkür ediyor, evlatlarımıza başarı dolu bir eğitim hayatı diliyorum." dedi.

Kaplan ise çalışmalarında kendilerine destek veren Belediye Başkanı Kılıç'a teşekkür etti.



"Kanatlı Kelimeler" isimli kitap, 89 şiirden oluşuyor.







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