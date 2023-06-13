Samsun'da bir kişiyle tartışırken elindeki silah ateş alan genç yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişiyle tartışan genç, elindeki silahın ateş almasıyla bacağından yaralandı.

Kızılırmak Mahallesi Kaymakam Sokak'ta İ.A. (21) ile O.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İ.A'nın aracından aldığı elindeki tabanca, O.A. ile tartıştıkları sırada ateş aldı.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan İ.A, sağlık görevlilerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta inceleme yaptı.

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