Vezirköprü'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir dairede çıkan yangında hasar oluştu.

Ayvalı Mahallesi'nde Kurtça Mehmet Ortakçı'ya ait evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında iki katlı evin üst katı kullanılamaz hale geldi.





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