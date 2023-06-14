Kenevir küspesi yeminin kümes hayvanlarının verimine etkisi araştırılıyor

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yem Teknoloji Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Öztürk, kenevir küspesinin hayvan yeminde kullanımına yönelik deneme çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Bunlardan biri, yumurta tavuklarında kenevir küspesini kullanabilme imkanları. Yumurta tavuğu denememiz sonuçlandı ve çok güzel sonuçlar elde ettik." dedi.

Öztürk, AA muhabirine, Samsun'da geliştirilen Narlısaray ve Vezir kenevir çeşitleri ile ilgili, "Etlik Piliçlerde Kenevir Küspesinin Fitaz Enzimi İlavesi ve Isıl İşlemle Uygulaması Projesi" üzerinde çalıştıklarını söyledi.

OMÜ'nün kenevir konusunda en çok çalışma yapan üniversitelerin başında geldiğine işaret eden Öztürk, "İnşaat mühendisliğinden tıp fakültesine, sağlık bilimlerinden uzay mühendisliğine kadar birçok alanda araştırma yapılıyor. Kenevir alanında 40'a yakın araştırma yürütülüyor. " diye konuştu.

Kenevir yağının çok kıymetli olduğunu, birçok alanda değerlendirildiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Farmakolojide, tıpta, sağlık alanında çok değerli bir ürün. Elbiseden araba yapımına kadar birçok alanda değerlendiriliyor. Aslında değerlendirilmeyen kısmını kullanıyoruz. Bu da kenevirin yağı alındıktan sonra kalan, küspe dediğimiz kısmı. Kenevirin kendisi de küspesi de çok kıymetli. Proteinin yüzdesi oldukça iyi. Yağ asidi kompozisyonu çok ideal. Özellikle omega 3 yağ asitlerince çok zengin olması aranan bir özellik. Mineral ve vitamin değerleri de aynı şekilde güzel. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde çok güzel bir hayvan yemi. Bunları dikkate alarak hayvan yeminde birkaç deneme birden yürütmeye başladık. Bunlardan biri, yumurta tavuklarında kenevir küspesini kullanabilme imkanları. Yumurta tavuğu denememiz sonuçlandı ve çok güzel sonuçlar elde ettik."

Kenevir küspesinden elde edilen yemle beslenen tavukların yumurtaların kalitesinin arttığını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:



"Özellikle yumurtanın sarı rengini koyulaştırdı. Bu, aynı zamanda vitamin A değerinin yükselmesi anlamına geliyor. Bir diğer özelliği, yumurta kabuk kalitesini iyileştirdi. Bu da kırık çatlak oranını azaltıyor. Dolayısıyla kuluçkaya konulduğunda randımanına olumlu etkisi olacaktır. Mikrobiyel bulaşma da aynı şekilde azalıyor. Özetle yumurtanın kabuk kalitesinde, iç kalitesinde iyileşme meydana getiriyor. Aslında soya küspesi yerine kullanabilme, ikame olabilme durumuna bakıyoruz. Soyanın yerine kullanılabilen bir ürün, iyi bir ürün anlamına geliyor. Çünkü soya küspesi, dünyanın en kaliteli küspesi olarak biliniyor."

Kenevir küspesinin soğuk sıkım yöntemiyle elde edilmesi halinde anti besin maddeleri nedeniyle olumsuz etki oluşabildiğini anlatan Öztürk, ışıl işlemlerden geçirerek fırınlama işleminin daha iyi sonuç alınabileceğini belirtti.

- Kenevirden elde edilen yemin etlik tavuklar üzerindeki etkileri de araştırılıyor

Öztürk, ikinci çalışmalarını etlik tavuklar üzerinde yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yumurta tavuklarında elde ettiğimiz sonuçları baz alarak, soğuk sıkım yönteminde elemine edilemeyen anti besinsel faktörlerin giderilmesine yönelik proje geliştirdik. Bu projede etlik piliçlerde belli sıcaklıklarda fırınlama işlemi yaptık. Denemelerimiz sürüyor. Elde ettiğimiz sonuçlar olumlu gidiyor. Hayvanların sağlıkları da performansları da iyi. Hayvanların canlı ağırlıklarına, performanslarına bakacağız, sonra sindirim sistemlerindeki parametrelerine bakacağız. Arkasından mikroorganizma sayılarına bakacağız. Sindirim sisteminde bulunan bakterilerin ne kadarı yararlı, ne kadarı zararlı, bunları tespit edeceğiz. Hastalıklara karşı direnç ne düzeyde gelişiyor. Denemelerin sonucunda patente gidecek ürün olabilir mi, bunlara da bakacağız. Şu anki haliyle bunu hayvan beslemede kullanabileceğiz. Ürünlerin kalitesini, lezzetini artırma özelliği var. Bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlar, ürünümüzün kaliteli olduğunu gösteriyor."

Narlısaray ve Vezir kenevir çeşitlerinin hayvan denemelerini ilk defa yaptıklarının altını çizen Öztürk, "Kenevirin elbette çeşitleri dünyada var. Onların deneyleri yapılmış. Bizim araştırmamızın orijinalliği burada, yeni geliştirilen çeşitleri deniyoruz. Amacımız çeşitlerimizin kalitesini, hayvan beslemede kullanılabilirliğini ortaya koymak." dedi.





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