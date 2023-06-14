Samsun Valisi Zülkif Dağlı Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dağlı, mesajında, ülkenin huzur ve güvenliğini temin etmek adına 184 yıldır mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlık ve özveriyle hizmet veren Jandarma Teşkilatının, dün olduğu gibi bugün de görevini büyük bir özveriyle en iyi şekilde yerine getirmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Jandarmanın gücünü kanunlardan ve hukuk düzeninden aldığını vurgulayan Dağlı, "Jandarmamız teknolojik gelişmeleri yakinen takip ederek suç ve suçlu ile mücadelede etkinliğini her geçen gün daha da artırmakta, uluslararası düzeydeki kolluk teşkilatlarına örnek olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, terörle mücadelede de Jandarma Teşkilatının kahraman personeliyle göz doldurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımız gerek iç güvenlik harekatında gerekse sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği azim ve kararlılıkla aziz milletimizin övünç kaynağı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz şekilde ifade ettiği üzere “Jandarma; her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma teşkilatımızın kararlı ve özverili çalışmalarını tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, değerli Jandarma personelimize çalışma hayatlarında başarıları diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.