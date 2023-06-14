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Jandarmadan Havza Kaymakamı Nayman'a ziyaret

AA

Jandarmadan Havza Kaymakamı Nayman'a ziyaret

SAMSUN (AA) - Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Havza İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve beraberindekiler, Kaymakam Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

Ziyarette Nayman'a faaliyetleri hakkında bilgi veren Parlak, "184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Böyle büyük ve onurlu bir ailenin üyesi olmaktan her zaman gurur duydum, ömrüm boyunca da duyacağım. Sizlere de desteklerinizden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Nayman da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlayarak, "İlçemizde huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdiğiniz büyük gayret ve özveriyi yakından takip ediyorum. Sizlerin şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim." ifadesini kullandı.

Ziyaretin sonunda üstün başarı ve başarı belgesi almaya hak kazanan jandarma personeline Nayman tarafından belgeleri verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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