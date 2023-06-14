Samsun'da babasına ait tüfekle oynayan kuzeninin vurduğu çocuğun cenazesi defnedildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde babasının tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki kuzeni tarafından vurularak hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

M.A.T'nin cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yukarıdonurlu köyüne getirildi.



Yukarı Donurlu Camisi'nde kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Sefalı Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

Yukarıdonurlu Mahallesi'nde dün 7 yaşındaki A.E.T, babasına ait tüfekle oynadığı sırada 3 yaşındaki amcasının oğlu M.A.T'yi tüfeğin ateş alması sonucu ensesinden vurmuş, ağır yaralanan çocuk ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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