Samsun'da babasına ait tüfekle oynayan kuzeninin vurduğu çocuğun cenazesi defnedildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde babasının tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki kuzeni tarafından vurularak hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
M.A.T'nin cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yukarıdonurlu köyüne getirildi.
Yukarı Donurlu Camisi'nde kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Sefalı Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.
Yukarıdonurlu Mahallesi'nde dün 7 yaşındaki A.E.T, babasına ait tüfekle oynadığı sırada 3 yaşındaki amcasının oğlu M.A.T'yi tüfeğin ateş alması sonucu ensesinden vurmuş, ağır yaralanan çocuk ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.