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Samsun ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü kutlandı

AA

Samsun ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü kutlandı

SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ersever, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü gururla kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıkları söyledi.

Törene İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ile askerler ve emniyet mensupları katıldı.

Daha sonra Ersever ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

- Sinop

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası meydanda jandarma ekiplerince stant açıldı.

Stantta, jandarma envanterindeki bazı silahlar sergilendi. Komandolar tarafından vatandaşlara silahlar hakkında bilgi verildi.

Stantta ayrıca, jandarma ekiplerince çocuklara bilgilendirme yapıldı.

- Tokat

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve Komando taburlarının bölgenin güvenliğini sağlamak için Suriye'de, Irak'ta ve ülkemizin farklı yerlerinde fedakarca görev yaptıklarını dile getirerek, "Aslında orada yaptıkları görevle Tokat'ta bizlerin huzur ve güvenliklerini sağladıklarını çok iyi şekilde anlamamız gerekiyor. Kendilerine şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Jandarma komandoların kullandığı kamuflajlarla envanterinde bulunan araç, silah ve teçhizatların sergilendiği etkinlikte jandarma köpeği Pika da gösteri sundu.

Jandarma komando ve asayiş timleri ile araçların tören geçişi ile son bulan programa Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Çankırı

Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıt Alanı'nda tören düzenlendi.

Törende İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Güney Yücedağ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma'nın tarihçesi okundu.

- Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Semanur Saygılı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programa İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ömer Sülün ve jandarma personeli katıldı.


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