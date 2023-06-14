Yakakent Belediyesinden öğrencilere İstanbul ve Çanakkale gezisi

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SAMSUN (AA) - Yakakent Belediyesi tarafından ilçedeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlendi.

İlçeden 100 kişinin katıldığı gezide Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı ve Boğaz turu yapıldı. Öğrenciler, daha sonra Çanakkale'ye götürüldü.



Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, öğrencilerin eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi gelişimi için geziler düzenlediklerini söyledi.



Organizasyonun bu yıl 6'ncısını düzenlediklerini belirten Kıyma, öğrencilerin tarihlerini yerinde görerek ve hissederek yaşamalarını istediklerini vurguladı.





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