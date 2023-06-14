Terme'de YKS tedbirleri kapsamında toplantı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Terme ilçesinde, hafta sonu yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yapılacak YKS öncesi, ilçede alınacak tedbirler koordinasyon toplantısında görüşüldü.

Sınava girecek öğrencilerin sorun yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizde hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS öncesi Kaymakamımız Metin Maytalman başkanlığında YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Sınav öncesi ve sonrası öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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