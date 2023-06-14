Vefat eden Dr. Polat için Alaçam Devlet Hastanesinde tören düzenlendi

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 61 yaşında yaşamını yitiren Dr. Sezgin Polat için Alaçam Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.



Polat'ın görev yaptığı Alaçam Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törene Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, hastane başhekimi Radi Şen, hastane müdürü Mustafa Can ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şen, burada yaptığı açıklamada, 34 yıllık doktorluk hayatının 32 yılında Alaçam'a hizmet eden Polat'a Allah'tan rahmet dileyerek, "2007 yılından beri aile hekimi olarak hizmet veren değerli arkadaşım Sezgin Polat, tüm Alaçam halkına bir şekilde dokunmuş, muayene etmiştir. Allah kendinden razı olsun, tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun." dedi.

Polat'ın cenazesi, buradaki törenin ardından toprağa verilmek üzere Konya'ya gönderildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.