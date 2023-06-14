Samsun'da selin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde, sel nedeniyle bozulan yolların tamiri, menfez temizliği ve heyelan kaynaklı toprakların kaldırılması çalışmaları sürdürülüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 395 noktada ızgara temizliği, 495 noktada atık su tıkanıklığına müdahale, 310 adreste su tahliyesi, 17 noktada arıza giderme çalışması yapıldı. Gülsan Sanayi Sitesi'nde de salgın hastalığa karşı ilaçlamaya gidildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sel kaynaklı zararları hızlı ve etkili müdahaleyle ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Sel sularının tahliye edilmesinin ardından temizlik ve altyapı onarım çalışmaları yürütüldüğünü, bir yandan da heyelan ve çökme olan yolların hızla onarılarak ulaşıma açıldığını belirten Demir, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre haziran ayı yağış ortalamasının üzerinde yağış aldık. Bir ayda yağması beklenen yağış bir günde yağdı. Belediye olarak, su baskını, heyelan ve diğer olumsuz durumlara hızlı ve etkili müdahalede bulunduk." ifadesini kullandı.

Ekiplerin, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde 59 noktada çalışma yaptığı bilgisini veren Demir, şunları kaydetti:

"Sel nedeniyle meydana gelen olaylara 300 personel, iş makinası, kamyon ile diğer araç ve ekipmanlarımızı seferber ettik. Hızla sel suları tahliye edilirken hasar gören altyapılar onarılıp yenilendi. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma sürdürüyor. Yine heyelan nedeniyle yolarımızda meydana gelen çökmeler ve bozulmalarla ilgili çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Bu bölgelerde ulaşımda yaşanan aksamaları hızla giderdik. İtfaiye ekiplerimiz de sel suları dolan binaların giriş ve zemin katlarındaki su tahliye çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Tüm ekiplerimiz canla başla selin verdiği zararı ortadan kaldırmak için büyük bir gayretle sahada görev yapmaya devam ediyor."

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