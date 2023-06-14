Samsun’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bafra'dan Sinop istikametine giden Yasin Güleç (27) yönetimindeki 55 AHK 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.



Kazada sürücü ile yanında bulunan Esra Güleç (26) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





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