Samsun'da refüje çarparak yan yatan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde refüje çarparak yan yatan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun'dan Ordu istikametine giden Kurtça Başaran yönetimindeki bir kargo şirketine ait 55 ADV 902 plakalı kamyonet, Beylerce mevkisinde refüje çarparak yan yattı.

Kazada sürücü Başaran, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatılan Samsun-Ordu kara yolu, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.