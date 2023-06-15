Kaymakam Zaman'dan jandarmaya ziyaret

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SAMSUN (AA) - Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla Alaçam ve Yakakent İlçe Jandarma komutanlıklarını ziyaret etti.



Zaman, Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez ile binası yapım aşamasında olmasından dolayı geçici olarak Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı binasında hizmet veren Yakakent İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Yasin Alper Aksu'yu ziyaret ederek, Jandarma Teşkilatının 184. yıl dönümünü kutladı.



Zaman, vatan savunmasında, ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatının bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine inandığını söyledi.

Görmez ve Aksu da ziyaretinden dolayı Kaymakam Zaman'a teşekkür etti.





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