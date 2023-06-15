Ladik Kaymakamı Orhan, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaletle kurban bağışında bulundu

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SAMSUN (AA) - Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaletle kurban bağışı yaptı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda ilçede ilk bağışta bulunan Kaymakam Orhan oldu.



Orhan, İlçe Müftüsü Faruk Uslu'yu makamında kabul ederek bağış makbuzunu imzaladı.

Uslu, ziyarette yaptığı konuşmada, vekaletle kurban bağışında bulunan Kaymakam Orhan'a teşekkür etti.

Bağışlanan kurbanların yurt dışında ve bu yıl ağırlıklı olarak deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade eden Uslu, "Aynı zamanda vakfımız aracılığıyla vekalet vermek isteyen vatandaşlarımız Müftülüğümüze veya Merkez Cami önünde kurulan kabul noktamıza başvurabilirler." dedi.

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