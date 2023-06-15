Havza Belediyespor yönetiminden Kaymakam Nayman'a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza Belediyespor yönetiminden Kaymakam Nayman'a ziyaret

AA

Havza Belediyespor yönetiminden Kaymakam Nayman'a ziyaret

SAMSUN (AA) - Bir süre önce geçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile Havza Belediyespor Başkanı seçilen Dursun Ali Beşli ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

Ziyarette Beşli ve beraberindekiler, Nayman'a hayata geçirecekleri projeler ile ilgili bilgi verdi.

Nayman, Beşli ve yönetimine başarılar dileyerek, "Havza Belediyespor Kulübü ilçemizin en önemli değerlerinden biri. Kulübümüzün başarıyı yakalaması ve yakalanan başarıyı sürdürebilmesi için elimizden gelen desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Takımımızın ve kulübün kurumsal yapıya kavuşması, başarıların önünü açacaktır. Kulüp Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim." dedi.

Beşli de kısa bir süre önce görevi devraldıklarını belirterek, "Amacımız ilçemizin markası olan Havza Belediyespor'umuzu kurumsal yapıya kavuşturarak, profesyonel yönetim örneği sergilemek. Başarı, devamlılık ile sağlanmakta. İnşallah takımımıza kazandıracağımız kurumsal yapı ile bizler görevden ayrılsak bile kazanılacak başarıların temelini oluşturulacak. Sayın Kaymakamımıza kulübümüze destekleri ve kabullerinden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden "Salıpazarı Barajı" açıklaması:
YEREL HABERLER DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden "Salıpazarı Barajı" ...
Oto yıkamacıdaki yangında hafif ticari araç ve motosiklet kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Oto yıkamacıdaki yangında hafif ticari araç ve ...
Ladik Kaymakamı Orhan, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaletle kurban bağışında bulundu
YEREL HABERLER Ladik Kaymakamı Orhan, Türkiye Diyanet Vakfı'na ...
Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı
YEREL HABERLER Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı
Kaymakam Zaman'dan jandarmaya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman'dan jandarmaya ziyaret
Alaçam'da tekvando sarı yeşil kuşak terfi sınavı yapıldı
YEREL HABERLER Alaçam'da tekvando sarı yeşil kuşak terfi sınavı ...
Samsun'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Samsun'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Samsun'da refüje çarparak yan yatan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da refüje çarparak yan yatan kamyonetin ...
Samsun’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 ...
Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'da selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Samsun'da selin yaraları sarılıyor
Samsun´da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun´da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Yüksel Yıldırım: Daha bir transfer yapamadık, hoca bastırıyor
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım: Daha bir transfer yapamadık, hoca ...
Samsun'da selin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor
YEREL HABERLER Samsun'da selin etkilerinin ortadan kaldırılmasına ...
Samsun'un Havza ilçesinde gönüllü öğretmenler YKS'ye girecek öğrenciler için sahne aldı
YEREL HABERLER Samsun'un Havza ilçesinde gönüllü öğretmenler YKS'ye ...
Vefat eden Dr. Polat için Alaçam Devlet Hastanesinde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Vefat eden Dr. Polat için Alaçam Devlet Hastanesinde ...
Terme'de YKS tedbirleri kapsamında toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Terme'de YKS tedbirleri kapsamında toplantı ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Terme'de yatırım projeleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Terme'de yatırım projeleri masaya yatırıldı
Havza'da Türk Kızılaydan kan bağışçılarına teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Havza'da Türk Kızılaydan kan bağışçılarına teşekkür ...
Türk Kızılay'ına yapılacak kurban bağışları deprem bölgesine gidecek
YEREL HABERLER Türk Kızılay'ına yapılacak kurban bağışları deprem ...
Yakakent Belediyesinden öğrencilere İstanbul ve Çanakkale gezisi
YEREL HABERLER Yakakent Belediyesinden öğrencilere İstanbul ve ...
Samsun'da park halindeki bir otomobile yorgun mermi isabet etti
YEREL HABERLER Samsun'da park halindeki bir otomobile yorgun mermi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.