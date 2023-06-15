Havza Belediyespor yönetiminden Kaymakam Nayman'a ziyaret

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SAMSUN (AA) - Bir süre önce geçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile Havza Belediyespor Başkanı seçilen Dursun Ali Beşli ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

Ziyarette Beşli ve beraberindekiler, Nayman'a hayata geçirecekleri projeler ile ilgili bilgi verdi.

Nayman, Beşli ve yönetimine başarılar dileyerek, "Havza Belediyespor Kulübü ilçemizin en önemli değerlerinden biri. Kulübümüzün başarıyı yakalaması ve yakalanan başarıyı sürdürebilmesi için elimizden gelen desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Takımımızın ve kulübün kurumsal yapıya kavuşması, başarıların önünü açacaktır. Kulüp Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim." dedi.

Beşli de kısa bir süre önce görevi devraldıklarını belirterek, "Amacımız ilçemizin markası olan Havza Belediyespor'umuzu kurumsal yapıya kavuşturarak, profesyonel yönetim örneği sergilemek. Başarı, devamlılık ile sağlanmakta. İnşallah takımımıza kazandıracağımız kurumsal yapı ile bizler görevden ayrılsak bile kazanılacak başarıların temelini oluşturulacak. Sayın Kaymakamımıza kulübümüze destekleri ve kabullerinden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.







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