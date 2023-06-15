DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden "Salıpazarı Barajı" açıklaması:

SAMSUN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, bir gazetede yer alan, "Samsun'da o baraj bitmeden perişanlık sona ermez" başlıklı haberin içeriğinde yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu ve kamu kurumlarını asılsız iddialarla yıpratmayı amaçladığı belirtildi.



DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, baraj sözünün yerine getirilmediği iddialarının asılsız olduğu, temelden yüksekliği 68 metre olan ve 16,13 milyon metreküp su depolayacak Salıpazarı Barajı inşaatında 2017'de yer teslimi yapılarak işe başlandığı, barajla 15 bin 400 dekar sulama, 25,74 hektometreküp/yıl içme suyu temini ve taşkın koruma sağlamasının planlandığı aktarıldı.

Samsun'da 5-6 Haziran'da Salıpazarı ve Terme ilçelerinde mevsim normallerinin çok üstünde meydana gelen yağış neticesinde bölgedeki dere yataklarında su seviyesinin yükseldiği ancak herhangi bir can kaybı meydana gelmediği hatırlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:



"Salıpazarı Barajı, sulama, içme suyu ve taşkın kontrolü olmak üzere üç amaca hizmet edecektir. 2023 fiyatlarıyla yaklaşık 778 milyon lira proje maliyeti bulunan barajda fiziki gerçekleşme yüzde 10'dur. Projede baraj gövdesi sıyırma kazısının yüzde 62'si, kret ulaşım yolu kazısının yüzde 95'i, kamulaştırma işlemleri ve rölekasyon-2 (yer değiştirme) yoluna ait sanat yapılarının yüzde 100'ü tamamlanmıştır. Depo sahası alanında vatandaş muhalefeti nedeniyle kamulaştırma problemleri yaşanmış, devamında kamulaştırma davaları açılmıştır. Depo sahasının kamulaştırma işlemleri için 28 Mart'ta mahkeme kararı alınarak sonuçlandırılmıştır. Göl alanında yerleşimi bulunan 8 aile için yeniden yerleşim çalışmaları başlatılmış, Salıpazarı ilçesinde uygun yer bulunarak tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınmıştır. Yeniden yerleşim yapım ihalesi 1 Haziran'da yapılmıştır. Baraj ulaşım yollarında duvar ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır."



DSİ'nin sorumsuz davrandığı iddialarının gerçeklik temelinden yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, "Kanalların denizle birleşim yerleri hakim rüzgar ve dalga hareketiyle kapanmakta ya da bilgimiz ve iznimiz dışında tuzlu su içeri girmemesi için çiftçiler tarafından kapatılmaktadır. İdaremizin iş programı ve makine parkı imkanları ölçüsünde mütemadiyen deniz ağızlarının açılması için çalışmalar yapılmaktadır. Kıyı kenar çizgisinin mansabı kurumumuzun sorumluluk sahasına girmemektedir." ifadesine yer verildi.

İdari imkanlarla 1 Haziran'a kadar Çarşamba Ovası'nda 41 bin 450 metre güzergahta 137 bin 777 metreküp malzemenin temizlik çalışmasının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"6 Haziran'da bölge müdürlüğümüze bağlı sahil ve iç kısımlarda yağan aşırı ve ani yağışlar nedeniyle Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarında ani yükselmeler meydana gelmiştir. Kurumumuz tarafından sürekli izlenen barajlarda işletme programı kotlarının yakalanması için bu tarihten önceki dönemde de sürekli enerji üretimi yapılarak taşkın için göl hacminin bir kısmı boş tutulmuştur. Gerek o tarihte yağan yoğun yağışlar, gerekse Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarını besleyen nehirler Kelkit Çayı, Yeşilırmak, Tersakan, Çekerek Çayı'ndan yüksek miktarlarda akım gelmiştir. Sivas ili sınırlarında Kelkit Çayı üzerinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın su seviyesinin baraj güvenliği için kritik seviyeye gelmesinden dolayı sadece bu barajdan 250 metreküp su bırakılmıştır. Hasan Uğurlu Barajı'na gelen yüksek miktardaki debilerden kaynaklı baraj göl seviyesi hızlı şekilde yükseldi. Hasan Uğurlu ile Suat Uğurlu barajları göl seviyeleri baraj güvenliği açısından kritik seviyeye ulaştı. Çarşamba ilçe merkezi ve Çarşamba Ovası'na bağlı yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin büyük risk taşımaması için dolusavak (hacim fazlası suyun boşaltma yeri) kapakları açılarak 300 metreküp su, nehir yatağına kontrollü şekilde bırakılmıştır. Bu esnada Suat Uğurlu mansap (akarsu kesitinin uç kısmında kalan bölümü) kısmındaki iki yan dereden toplamda 500 metreküp su gelişi ile Yeşilırmak yatağından 1070 metreküp su geçişi olmuştur. Yeşilırmak nehri 100 yıl frekanslı taşkın pik debisi 2010 metreküp/saniye, 500 yıl frekanslı taşkın pik debisi 2450 metreküp/saniye olup, 6 Haziran'da yataktan geçen 1070 metreküplük debi kontrollü şekilde taşkın zararı oluşturmadan mansaplanmıştır. Sonuç olarak kurumumuz, kendisine yüklenilen tüm sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmiştir."







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