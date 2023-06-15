Samsun'da FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.G'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenledi.

M.G. sevk edildiği adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

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