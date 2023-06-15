Samsun'da sel ve su baskını nedeniyle oluşan zarar tespiti çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da sel ve su baskını nedeniyle oluşan zarar tespiti çalışmaları sürüyor

AA

Samsun'da sel ve su baskını nedeniyle oluşan zarar tespiti çalışmaları sürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğince, sağanak nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde meydana gelen sel ve su baskınları sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran'da il genelinde yerel su baskınlarına, ulaşımda aksamalara ve hasarlara sebebiyet veren kuvvetli yağışların ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili afetten etkilenen vatandaşların dilekçe yoluyla Atakum, Ladik, Canik, İlkadım, Terme, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Havza, Salıpazarı ve Ayvacık kaymakamlıklarına yaptığı başvuruların Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ulaştırıldığını belirtti.

Başvuruların 367'sinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne, 376'sının İl Defterdarlığına, 447'sinin de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletildiğine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"AFAD İl Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde heyelan ve kaya düşmesi afetlerine ilişkin 38 mahallede 47 lokasyonda yapılan incelemeler neticesinde 22 konut, 3 ahır ve 1 iş yerinin nakline karar verildi. 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun gereğince Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı tarafından Bafra, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs, Havza, Vezirköprü, Kavak, Ladik, Terme, Salıpazarı, Çarşamba, Ayvacık, Canik, Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerimizde belediyelere ait yol, köprü, menfez, istinat duvarı ve benzeri yapılarda meydana gelen hasarların tespiti yapıldı."

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da 172 mahalleye ait farklı lokasyonlarda sel felaketinde meydana gelen olumsuzlukların ortadan kaldırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dağlı, "SASKİ tarafından ilimiz genelinde zarar gören 5 bin 151 metre içme suyu, 562 metre kanalizasyon, 72 metre yağmur suyu hattı, iki noktada ıslah edilmiş derenin perde duvarı, 4 su alma yapısı, 53 muayene bacası yenilenmiştir. Ayrıca 7 bin 540 metre atık su, 7 bin 870 metre yağmur suyu hattı, 2 bin 138 ızgara temizliği yapılmış, 7 noktada zarar gören pompa, motor ve trafo yenilenmiş, muhtelif mahallelere su tankeri ile 406 sefer içme suyu temin edilmiştir." ifadesini kullandı.

Dağlı, DSİ tarafından il genelinde iş makineleri, kamyonlar ve taşıtlar dahil 37 araçla kanal temizliği ve sedde onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü vurgulayarak YEDAŞ Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından 10 ilçedeki 38 enerji arızasına müdahale edilerek yeniden enerji sağlandığına dikkati çekti.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce il genelinde 14 farklı noktada çökelti temizliği yapıldığı ve su taşkınlarına müdahale edildiğini aktaran Dağlı, şöyle devam etti:

"Samsun-Ordu yolu üzerindeki Terme Köprüsü, Miliç-1 ve Miliç-2 köprülerinde makineler ile olası taşkınlara karşı önlem alınmış, Karaboğaz Köprüsü'nde de dere yatağından malzeme alınarak müdahalede bulunulmuştur. Havza-Vezirköprü arasında bulunan Köprübaşı Köprüsü'nün temellerinde ve dere yatağında meydana gelen oyulmalara karşı dere yatağında düzenleme çalışmalarına ve tahkimat imalatlarına başlanılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Canik Gülsan Sanayi Sitesi'nde 137 iş yeri ve 21 konutun, Ladik ilçesinde 22 konut ve 2 iş yerinin, Vezirköprü ilçesinde 25 konut ve 3 ahırın, Atakum ilçesinde 4 konutun, Bafra ilçesinde 37 konut, 5 depo ve 1 ahırın, 19 Mayıs ilçesinde 2 konutun, İlkadım ilçesinde ise 4 konut ve 1 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Hasar keşif komisyon üyeleri çalışmalarını Ladik, Vezirköprü, Kavak, Çarşamba, Salıpazarı, Terme, Ayvacık, Bafra, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs ilçelerinde tamamlamış, İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde ise sürdürmektedir."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Vezirköprü, Havza, Ladik, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 2 bin çiftçiye ait 11 bin 230 dekar tarım arazisinde hasar oluştuğunu, 39 büyükbaş ile 120 arılı kovanın da telef olduğunun belirlendiğini anlatan Dağlı, Defterdarlık tarafından il genelinde toplam 1014 zarar tespiti yapıldığını, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Dağlı, 13 Haziran'da kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmalarına da ivedilikle başlandığını vurgulayarak "Yaralar en kısa sürede sarılacak. Tüm Samsunlu hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen kişi ...
"Skolyozun tedavisi için erken teşhis çok önemli" 
YEREL HABERLER "Skolyozun tedavisi için erken teşhis çok önemli" 
Samsun'da özel öğrenciler müzikle hayatlarını kolaylaştıracak beceriler ediniyor
YEREL HABERLER Samsun'da özel öğrenciler müzikle hayatlarını ...
Alaçam'da kapalı yüzme havuzunun yapımına başlandı
YEREL HABERLER Alaçam'da kapalı yüzme havuzunun yapımına başlandı
Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı
Samsun'da aranan şahıslara yönelik operasyon; 26 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da aranan şahıslara yönelik operasyon; 26 ...
Samsun'da internet sitesinden otomobil almak isteyen kişi 300 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Samsun'da internet sitesinden otomobil almak isteyen ...
DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden "Salıpazarı Barajı" açıklaması:
YEREL HABERLER DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden "Salıpazarı Barajı" ...
Havza Belediyespor yönetiminden Kaymakam Nayman'a ziyaret
YEREL HABERLER Havza Belediyespor yönetiminden Kaymakam Nayman'a ...
Oto yıkamacıdaki yangında hafif ticari araç ve motosiklet kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Oto yıkamacıdaki yangında hafif ticari araç ve ...
Ladik Kaymakamı Orhan, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaletle kurban bağışında bulundu
YEREL HABERLER Ladik Kaymakamı Orhan, Türkiye Diyanet Vakfı'na ...
Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı
YEREL HABERLER Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı
Kaymakam Zaman'dan jandarmaya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman'dan jandarmaya ziyaret
Alaçam'da tekvando sarı yeşil kuşak terfi sınavı yapıldı
YEREL HABERLER Alaçam'da tekvando sarı yeşil kuşak terfi sınavı ...
Samsun'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Samsun'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Samsun'da refüje çarparak yan yatan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da refüje çarparak yan yatan kamyonetin ...
Samsun’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 ...
Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'da selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Samsun'da selin yaraları sarılıyor
Samsun´da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun´da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Yüksel Yıldırım: Daha bir transfer yapamadık, hoca bastırıyor
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım: Daha bir transfer yapamadık, hoca ...
Samsun'da selin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor
YEREL HABERLER Samsun'da selin etkilerinin ortadan kaldırılmasına ...
Samsun'un Havza ilçesinde gönüllü öğretmenler YKS'ye girecek öğrenciler için sahne aldı
YEREL HABERLER Samsun'un Havza ilçesinde gönüllü öğretmenler YKS'ye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.