"Her güne bir kitap" diyen sınıf öğretmenleri sayesinde 3 yılda yüzlerce kitap okudular

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Atakum ilçesindeki Bayındır İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Fatih Aksoy, uyguladığı projeyle her gün en az bir kitap okuyan öğrencilerine 4 yılda 600'den fazla kitap okutmayı hedefliyor.

Aksoy, 3 yıl önce birinci sınıfa başladıklarında, "4 yılda 400 kitap" projesiyle ilgili önce velilerle toplantı yaptı. Velilerin de desteğiyle her gün sınıfta kitap okuma saatleri ayıran Aksoy, anlaştığı satıcılarla öğrencilerinin uygun fiyatla kitap setleri almasını sağladı.

Hem okulda hem evde kitap okuyan öğrenciler ne kadar kitap okuduklarını not aldılar, sınıfta okudukları kitaplarla ilgili sohbet ettiler.

Aksoy, AA muhabirine, projenin "4 yılda 400 kitap" olarak başladığını bunun daha sonra 500'e son olarak da 600'e çıktığını söyledi.

Temel hedefinin okuyan ve okuduğunu anlayan öğrenciler yetiştirmek olduğunu ifade eden Aksoy, "Projemizin hareket noktası şuydu, bakanlığımızın müfredat programlarına baktığımızda sorgulayan, eleştiren, analitik düşünebilen, kendisini rahatça ifade edebilen, Türkçeyi etkili ve güzel kullanabilen bireyler yetiştirmek var. Bizim ilkokulda öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz temel beceri de bu." dedi.

- "Çocukların artık kitap okuması günün bir rutini gibi"

Son yıllardaki öğrenci seçme sınavlarına bakıldığında soruların iyi okuma gerektirdiğinin altını çizen Aksoy, öğrencilerin bu soruları okuyup anlamaları için iyi birer okuyucu olmaları gerektiğini vurguladı.

"Biz bu çocuklara okuma alışkanlıklarını nasıl kazandırabiliriz?" sorusundan hareketle projeyi uygulamaya koyduklarını anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Birinci sınıfta velilerimle toplantı yaptığımda 'Her gün bir kitap okuyacağız, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren' dedim. Bazı velilerim 'Her gün bir kitap okumak zor olmayacak mı?' diye sordular. Ancak herkesin her gün bir kitap okuduğu bir ortamda kimseye bu bir yük olarak gelmiyor. Bunu çok rahat olarak yapabiliyoruz. Çocukların artık kitap okuması günün bir rutini gibi. Nasıl akşam yemek yeniyorsa, su içiliyorsa kitap da okunuyor. Birinci sınıfta 16 sayfalık bir kitapla başlıyoruz. Birinci sınıfta yarım saatte biten 16 sayfalık kitap, şimdi üçüncü sınıfta 80 sayfalık kitap da aynı şekilde yarım saatte bitiyor."

- 4 yılda 400 kitap hedefi 600'e ulaştı

Tatile kısa bir zaman kala öğrencilerinin 429'uncu kitabı okumaya başladığını belirten Aksoy, "4 yılda 400 kitap" olarak başladıkları projeyi yıl içinde önce "500 kitap" daha sonra da "600 kitap" olarak revize ettiklerini aktardı.

Okulun tatile girmesiyle öğrenci ve öğretmen arasında sembolik olarak sözleşme imzalayarak projeyi sürdürdüklerini ifade eden Aksoy, öğrencinin okunması istenen kitap sayısını onayladıklarını, okudukları kitapları ajandalarına yazdıklarını, tatil dönüşü de bu rakamları kontrol ettiklerini belirtti.

Sınıf öğretmeni Aksoy, çocukların kitap okumaya başlamasının ardından hem başarılarının hem de kendilerine olan güvenlerinin arttığını belirterek, "Artık kendilerini çok rahat ifade edebiliyorlar. Duygu ve düşüncelerini çok rahat anlatabiliyorlar. Yazma etkinliklerindeki kitaplardaki yazma sayfaları artık öğrencilerime yetmiyor. Yazma becerileri de üst düzeyde olabiliyor. Türkçe'yi etkili ve çok güzel kullanıyorlar. Bu da onlara bundan sonraki öğrenim hayatlarında öz güven verecek." diye konuştu.

- Artık kendi hikayelerini yazmak istiyorlar

Bayındır İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinden Rengin Ercan, kitap okuma sevgisinin birinci sınıfta başladığını ifade ederek, "Kitap okurken oradaki ana karakter gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ben 3 yıldan bu yana kitap okuyorum ve çok büyük bir gelişme yaşadım. Artık içimde bir hikaye yazma duygum da çıkmaya başladı. Ben şu an okul dışında 386, okulda 429 olmak üzere 815 kitap okudum. Eskiden bunu ödev zannediyordum ama artık günlük rutinim." dedi.

Kitap okumadığı zaman bir işi yapmamış gibi hissettiğini dile getiren Ercan, "Kendimi mutsuz ve eğlencesiz hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hasan Ali Özdamar da kitap okumayı çok önemsediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bana kitap okumak çok şey kattı. Birinci sınıfta 16 sayfalık kitabı yarım saatte okuyordum. Şimdi 64 sayfalık kitabı yarım saat, 45 dakikada okuyorum. Ortaokula geçtiğimde günlük iki kitap okumayı düşünüyorum. "

- Kızının başarısı ona mutluluk veriyor

Öğrenci Rengin Ercan'ın annesi, sınıfın veli temsilcisi Neşe Ercan da kızı geç konuşmaya başladığı için endişeler yaşadıklarını ancak kızının kitap okumaya başlamasıyla bunu aştıklarını dile getirdi.

Ercan, "Bu proje sayesinde benim kızım harika bir şekilde kendisini, özgür düşüncesini kesinlikle rahat ifade edebilen bir çocuk oldu. Evde okuduğu kitapla ilgili yorumlarını bize iletir. Bizimle alakalı olan sorularını sorar. Oradaki bilmediği kelimeleri araştırıp yeni kelimeler kazandırır kendine." diye konuştu.





