Samsun Vergi Dairesi Başkanı Uzun'dan Bafra TSO'ya ziyaret

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesine gelen Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Bafra Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Uzun ve Bafra Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Duman, Bafra TSO Başkanı Serdal Sefa Kocabaş'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette Uzun, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle uzatıldığını belirterek, "Yapılandırmadan üyelerinizin ve vatandaşlarımızın yararlanması önem arz etmektedir. Sizin nezdinizde bir kez daha duyurmuş olalım." dedi.

Kocabaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılandırma konusunun önem taşıdığını kaydetti.











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