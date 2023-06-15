Samsun'da çocukların müstehcen görüntülerini sakladığı iddia edilen öğretim görevlisine ev hapsi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, internet sitelerinden çocukların müstehcen görüntülerini indirip sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretim görevlisine ev hapsi verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukların müstehcen görüntülerinin yer aldığı videoları izleyen, bu görüntüleri internet sitelerinden bilgisayarına indirip saklayan şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, T.T, H.G.G, B.A. ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli öğretim görevlisi A.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, savcılıkça tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Zanlılardan A.S'ye ev hapsi veren hakimlik, diğerlerini ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.​​​​​​​

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