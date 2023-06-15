Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Bafra Yeni Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvaya erkeklerde 12 ilden 17, kızlarda ise 15 ilden 24 takım katıldı.

Kızlarda Samsun Tekel İsmail Çolak Ortaokulu birinci, Kütahya Adnan Menderes Ortaokulu ikinci, Ankara Ertuğrul Gazi Ortaokulu üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Batman Kültür Ortaokulu birinci, Adana ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu ikinci, Adana Osman Gazi Ortaokulu da üçüncü sırayı aldı.

Müsabakalarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takım ve sporculara ödülleri Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İbrahim Irmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı ve İlçe Nüfus Müdürü Müslim Aktaş tarafından verildi.









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