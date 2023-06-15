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Etiyopya'nın yatırım fırsatları Samsun'da tanıtıldı

AA

Etiyopya'nın yatırım fırsatları Samsun'da tanıtıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Samsun Valiliği himayelerinde Etiyopya - Türkiye / Samsun İş Forumu düzenlendi.

Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ işbirliğinde düzenlenen foruma katılan Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed, şirketin konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, forumunun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Forumun temel amacının, Etiyopya'nın henüz keşfedilmemiş yatırım potansiyelini tanıtmak ve genelde Türk işletmelerini, özelde ise Samsun işletmelerini Etiyopya'ya yatırım yapmaya teşvik etmek olduğunu vurgulayan Muhammed, forumda, Etiyopya'daki yatırım ortamının yanı sıra teşvik politikaları ve birincil yatırım fırsatlarının Samsunlu iş insanlarına tanıtılacağını aktardı.

Büyükelçisi Adem Muhammed, Afrika'nın muazzam kaynaklara ve yatırım potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"120 milyonu aşan nüfusuyla Etiyopya, Afrika'da bir büyüme ve yatırım fırsatı ülkesi olarak seçilmiştir. Kalkınma ve refah arayışındaki Etiyopya, 2025 yılına kadar orta gelirli bir ülke olma vizyonunu tasarladı. Genel olarak sanayi sektörünün ve özel olarak imalat alt sektörünün, vizyona ulaşmak için gerekli büyümenin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak Etiyopya, karlı alternatif yerler arayan imalat sanayileri için ideal bir yer haline geldi. Bu nedenle, Etiyopya'nın sanayileşme vizyonu ve karşılaştırmalı avantajları temelinde, tekstil ve konfeksiyon, deri ve deri ürünleri, tarımsal işleme ve tarım, temel ilaç ve tıbbi ekipman, endüstri parkı geliştirme, inşaat, inşaat malzemeleri, elektrik ve elektronik ürünler, madencilik ve enerji, altyapı, ana metal ve metalik olmayan sanayi, makine ve teçhizat, turizm ve diğer sektörler daha sonra ayrıntılı olarak sunulacaktır."

Etiyopya'nın kaynak zenginliği ve elverişli iş ortamı ile Samsun'un üretim kapasitesi ve büyük potansiyeli dikkate alınarak, Etiyopya Büyükelçiliği ve Sampa işbirliğiyle forumun düzenlendiğini dile getiren Muhammed, "Etiyopya ve Türkiye'nin ticaret ve yatırım bağlarını daha da güçlendirmek için bu olağanüstü olayın en iyi şekilde iyi bir fırsat olarak değerlendirilebileceğine şahsen inanıyorum. Ben şahsen, Türkiye Cumhuriyeti ve Etiyopya iş çevrelerinin ticaret ve yatırımı daha da geliştirmek ve gelecekte çok daha ilerici sonuçlar elde etmek için çalışmalarımı ısrarla sürdürüyorum." diye konuştu.

Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu da iş forumunun Samsun ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti arasındaki harika ilişkinin başlangıcı olacağına inandığını ifade etti.

Altuncu, "Toplam nüfusu 1,4 milyardan fazla olan Afrika, muazzam kaynaklarıyla potansiyel ve dinamik bir pazar ve küresel büyüme odağı olarak ortaya çıkıyor. 120 milyonu aşan nüfusuyla Etiyopya, Afrika'da bir büyüme ve yatırım fırsatı ülkesi olarak görülmektedir." dedi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olan Samsun'da artık birçok sanayinin bulunduğunu, kendi işletmelerinin de bunlardan biri olduğunu aktaran Altuncu, "Bu bağlamda, memleketimizi sadece Türkiye'de değil, tüm bölgede bir iş merkezi haline getirmeye öncülük ediyoruz. Umarım bu forum, ülkemiz ile muhteşem ülke Etiyopya arasında yeni ve müreffeh iş ve kültürel bağlar için birçok toplantının ilki olur. " ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de bir konuşma yaptığı forumda konuşmaların ardından Samsun özelinde Etiyopya ve Türkiye'yi tanıtan sunumlar yapıldı.

İş forumuna, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Etiyopya Yatırım Komisyonu Komiser Yardımcısı Temesgen Tilahun Woldetsadik ve Etiyopya Yatırım Komisyonu Müşavir Yardımcısı Temesgen Tilahun Woldetsadik, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ve iş insanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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