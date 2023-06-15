Samsun'da tiyatro kursu öğrencileri izleyici karşısına çıkacak

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde Kültür ve Sanat Galerisinde tiyatro kurslarına katılan lise grubu öğrencileri ilk oyunlarını sahneleyecek.

Bafra Belediyesi ve Bafra Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Galerisinde tiyatro kurslarına katılan lise grubu öğrenciler, yönetmenliğini Remziye Cezairli'nin yaptığı "Türkçem Eyvah" adlı komedi oyununu sahneye koydu.



Türkçeye yerleşen yabancı kelimelerin mizahi bir yaklaşımla anlatıldığı ve Türkçenin korunması için mesaj verecek iki perdelik komedi, 16 Haziran Cuma Günü Saat 16.00’da Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ilkokul tiyatro gurubu, ortaokul tiyatro grubu, lise tiyatro grubu, üniversite tiyatro grubu ve yetişkin tiyatro gurubunda 120 öğrenci eğitim alıyor.





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