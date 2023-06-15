Havza'da YKS'ye 2 bin 39 aday girecek

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SAMSUN (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural, 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek ve 2 bin 39 adayın gireceği 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Tural, AA muhabirine, hafta sonu üç oturum olarak uygulanacak YKS için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Adayların sınava gelirken yanlarında kimlik belgelerini getirmeleri gerektiğini vurgulayan Tural, "Sınav günleri İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık olacak. Adaylarımız saatinden önce sınav binalarında olsun. Adaylarımızın bütün yıl verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bu çok önemli." dedi.

Vatandaşlardan da sınav yapılan binaların çevresinde adayların dikkatinin dağılmaması için korna çalmamalarını isteyen Tural, "Ayrıca belediyemiz sınav öncesi ilçe merkezinde adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına üç araç tahsis etti. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından gerekli güvenlik ve önleyici tedbirler alındı. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

İlk oturumu cumartesi günü gerçekleştirilecek YKS'ye 6 binada 2 bin 39 aday girecek.





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